OECD bölgesinde enflasyon yükseldi

OECD'nin raporuna göre bölgede yılın ilk 4 ayında %5,7-5,8 seviyelerinde seyreden tüketici fiyatları, Mayıs ayında %5,9 seviyesine çıktı. Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon %6,6 seviyesindeydi.

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Enflasyon 38 OECD ülkesinin 18'inde yükselirken, 13'ünde düştü, diğerlerinde sabit kaldı. Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık %6,2'den %6,1'e indi.

Enerji fiyatlarında bir önceki ay %0,1 olan düşüş, Mayıs ayında %2,5 artışa döndü. Gıda fiyat artış hızı %4,8 olarak sabit kaldı.