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Uzmanpara OECD bölgesinde işsizlik değişmedi
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OECD bölgesinde işsizlik değişmedi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı Nisan ayında değişmedi ve üst üste 20'nci ayda da %5'in altında kalmaya devam etti.

13.06.2024 - 13:10 | | Foreks Haber
OECD bölgesinde işsizlik değişmedi

OECD'nin paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı Nisan ayında önceki 5 ayda olduğu gibi %4,9 oldu. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana %5 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

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Aynı ayda işsiz sayısı 34 milyon 221 binden 34 milyon 89 bine geriledi.

En yüksek işsizlik oranı %11,7 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran %2,6 ile Japonya'da gerçekleşti.

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