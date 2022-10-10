OECD bölgesinde işsizlik oranı açıklandı

OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı ağustos ayında yüzde 4,9 olarak açıklandı. İşsizlik oranı haziran ayında yüzde 4,9, temmuz ayında yüzde 4,8 olarak gelmişti.

Aynı ayda işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayından bu yana ilk kez artış gösterdi. İşsiz sayısı 32 milyon 821 binden 33 milyon 192 bine geldi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12,4 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.