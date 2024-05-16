OECD bölgesinde işsizlik oranı değişmedi
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) bölgesinde işsizlik oranı Mart ayında değişmedi ve üst üste 19'uncu ayda da %5,0'ın altında kalmaya devam etti.
16.05.2024 - 14:10 | | Foreks Haber
OECD'nin raporuna göre işsizlik oranı Mart ayında bir önceki ayda olduğu gibi %4,9 oldu. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana %5,0 seviyesinin altında kalmaya devam etti.
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Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 907 binden 34 milyon 199 bine yükseldi. En yüksek işsizlik oranı yüzde 11,7 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,6 ile Japonya ve Meksika'da gerçekleşti.