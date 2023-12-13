OECD bölgesinde işsizlik oranı yüzde 5'in altında

OECD'nin paylaştığı rapora göre işsizlik oranı ekim ayında yüzde 4,8'den yüzde 4,9'a çıktı. Böylece oran 2022 yılı Temmuz ayından bu yana yüzde 5 seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Haberin Devamı

İşsizlik oranı 14 OECD ülkesinde artarken, 10'unda azaldı, 9'unda ise değişiklik göstermedi.

Aynı ayda işsiz sayısı 33 milyon 318 binden 33 milyon 421 bine yükseldi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 12 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,7 ile Meksika'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.