OECD'den Japonya'ya mali politika çağrısı

Koronavirüs salgınının ekonomiyi sert vurduğunu ve toparlanmanın göreceli olarak ılımlı bir seviyede gerçekleştiğini belirten OECD, büyümenin yeniden ivme kazanma yolunda olduğunu da vurguladı.

OECD, 2019 Nisan ayından bu yana ilk kez yayımladığı Japonya raporunda, "Eğer BOJ'un para politikası enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmekte başarılı olur ise, bunun daha yüksek faiz oranlarına yol açması büyük olasılık ve bu nedenle bir mali konsolidasyona ihtiyaç tetiklenebilir" ifadelerini kullandı ve "Para politikası desteğinin erken şekilde geri çekilmemesi uygun" tespitinde bulundu.

Mali politikanın, kamu borcunun GSYH'ya oranı benzeri görülmemiş seviyelere yükselse de, kısa vadede ekonomiyi desteklemeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan OECD, "Toparlanma sağlandığında mali konsolidasyon çabaları uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için yeniden başlayabilir" dedi.

OECD, göreceli olarak ılımlı ekonomik toparlanmaya, yüksek borç/GSYH oranına rağmen faiz oranlarındaki düşüşün ve yurt içi finansmanın toplam finansman içindeki büyük payının Japon hükümetine bütçe açığı vermeye devam etme imkanı tanıdığını da vurguladı.