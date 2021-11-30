'Omicron enflasyon için belirsizliği artırıyor'

Fed Başkanı Jerome Powell, arz ve talebin daha iyi bir dengeye gelmesi ile birlikte enflasyonun gelecek yıl gerilemesini beklemeye devam ettiğini, ancak Omicron varyantının enflasyon için belirsizliği artırdığını söyledi.

Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıttı.

Basına dağıtılan sunumda Powell, "Arz tarafında yaşanan sıkıntıların ne kadar uzun süre devam edeceğini ve etkilerini öngörmek zor, ancak enflasyonu bugün yukarı iten faktörlerin gelecek yıl yavaşlayacakları görülüyor. COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması istihdam ve ekonomik aktivite için aşağı yönlü riskler yarattı ve enflasyon için belirsizliği artırdı" ifadelerine yer verdi.

Powell, Omicron varyantının insanların yüz yüze çalışma konusundaki istekliliklerini azaltmasında iş gücü piyasasındaki toparlanmayı yavaşlatmasından ve tedarik zinciri aksaklıklarının yoğunlaşmasına neden olmasından endişe ettiğini vurguladı.

Fed Başkanı, Senato Bankacılık Komitesi'ne sunumunda spesifik para politikası adımlarına veya varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılması olasılığına ilişkin tartışmalara girmedi.

Powell sunumunda, Fed'in fiyat istikrarını sağlama hedefine bağlı olduğunu tekrarladı ve ekonomiyi, iş gücü piyasasını desteklemek için sahip oldukları araçları kullanacaklarını, yüksek enflasyonun kemikleşmesini engelleyeceklerini vurguladı.