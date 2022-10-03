Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'de enflasyonun genele yaygın ve ısrarcı olduğunu ancak fiyatları yükselten önemli baskıların hafifleme işareti gösterdiğini söyledi. Barkin baskılarda bu hafiflemenin verilere yansımasının biraz zaman alabileceğini vurguladı.

Düşen emtia fiyatları, Avrupa ve Çin ekonomilerinde zayıflığın ve arz darboğazlarındaki hafiflemenin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırdığı ortamda enflasyonun aşağı gelmesine yardım edeceğini savunan Barkin, "Kamuoyu bizim enflasyonu düşürme konusunu ciddiye aldığımızı biliyor. Önceliğimiz enflasyonu kontrol altına almak" dedi.