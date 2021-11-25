'OPEC+ anlaşmasına bağlıyız'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'a açıklama yapan BAE Enerji Bakanlığı, OPEC+ anlaşmasına tam bağlılığı sürdürdüklerini ve 2 Aralık'ta yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde bir duruş belirlemediklerini bildirdi.

BAE Enerji Bakanı Al-Mazroui de salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin küresel piyasalarda daha fazla petrol pompalamasının bir mantığı olmadığını, tüm göstergelerin 2022'nin ilk çeyreğinde küresel piyasada bir arz fazlası oluşacağını işaret ettiklerini söylemişti.