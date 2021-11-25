Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'OPEC+ anlaşmasına bağlıyız'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'OPEC+ anlaşmasına bağlıyız'

'OPEC+ anlaşmasına bağlıyız'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "OPEC+ anlaşmasına bağlıyız" denildi.

25.11.2021 - 10:33 |
'OPEC+ anlaşmasına bağlıyız'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı WAM'a açıklama yapan BAE Enerji Bakanlığı, OPEC+ anlaşmasına tam bağlılığı sürdürdüklerini ve 2 Aralık'ta yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde bir duruş belirlemediklerini bildirdi.

BAE Enerji Bakanı Al-Mazroui de salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin küresel piyasalarda daha fazla petrol pompalamasının bir mantığı olmadığını, tüm göstergelerin 2022'nin ilk çeyreğinde küresel piyasada bir arz fazlası oluşacağını işaret ettiklerini söylemişti.

İzmir Fırıncılar Odası, zammı görüşüyor

İzmir Fırıncılar Odası, zammı görüşüyor

Şekerde stok durumu ne, yeni zam gelecek mi? TÜRKŞEKER'den açıklama

Şekerde stok durumu ne, yeni zam gelecek mi? TÜRKŞEKER'den açıklama

GÜNCEL HABERLER

İzmir Fırıncılar Odası, zammı görüşüyor

İzmir Fırıncılar Odası, zammı görüşüyor

Şekerde stok durumu ne, yeni zam gelecek mi? TÜRKŞEKER'den açıklama

Şekerde stok durumu ne, yeni zam gelecek mi? TÜRKŞEKER'den açıklama

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

Kadıköy'de polis KADES'i tanıttı, kadınlara karanfil dağıttı

3,5 milyon liralık 'kaçak etil alkol' baskını!

3,5 milyon liralık 'kaçak etil alkol' baskını!

Slovakya, Roman kadınların kısırlaştırılması nedeniyle özür diledi

Slovakya, Roman kadınların kısırlaştırılması nedeniyle özür diledi