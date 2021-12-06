OPEC arzı ayarlamaya devam edecek

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, petrol piyasasının durumuna göre arzı ayarlamaya devam edeceklerini söyledi.

İtalyan düşünce kuruluşu ISPI tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Barkindo, "Petrol piyasasının istikrarının sürdürülebilir bir temelde sağlanması için en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Barkindo, petrol talebinin bu yıl 5,7 milyon varil/gün büyüdüğünü tahmin ettiklerini belirtirken, 2022 yılında talebin 4,2 milyon varil/gün daha artacağını öngördüklerini vurguladı.

OPEC Genel Sekreteri, petrol piyasasında tüketimin 2022'de koronavirüs öncesine dönme yolunda olduğunu da belirtti.