OPEC+ şubatın ilk haftasında toplanabilir

İsminin açıklanmasını istemeyen delegelere dayandırılan haberlere göre OPEC+ Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) şubat ayının ilk haftasında toplanması öngörülüyor. Toplantının 1 Şubat için planlandığı da öne sürüldü.

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OPEC+ JMMC, bakanlar adına petrol piyasası koşullarını gözden geçirmek üzere genellikle iki ayda bir toplanır. 22 ülkeden oluşan koalisyonun tamamı bir sonraki toplantısını 1 Haziran'da Viyana'da gerçekleştirecek.

ABD ve diğer ülkelerden gelen rekor arzın OPEC+'ın arz kısıtlamaları ve güçlü yakıt talebinin etkisine karşı koymasıyla petrol dördüncü çeyrekte neredeyse %20 düştü. Petrol tüketimindeki büyümenin bu yıl keskin bir şekilde yavaşlayacağı tahminlerinin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığı ortamda OPEC+, ilk çeyrekte küresel arz fazlasını önlemek ve ham petrol fiyatlarını korumak amacıyla bu ay yeni bir üretim kesintisi turuna başladı.

OPEC+ kasım ayındaki son toplantısında mevcut arz kesintilerini bu çeyrekte günde yaklaşık 900.000 varil derinleştirmeyi kabul etmişti.

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Fiyatlar son haftalarda bölgedeki ticari gemilere yapılan saldırılarla alevlenen Orta Doğu'daki kargaşadan bir miktar destek alıyor.