OPEC+'tan sınırlı üretim artışı

OPEC+ ve ortakları Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolünü yasaklama planının küresel piyasalarda arz sıkışıklığına neden olabileceği beklentilerine karşın haziran ayında sınırlı bir üretim artışına gidecek.

BloombergHT'de yer alan habere göre bir süredir uluslararası tüketiciler, Suudi Arabistan ve ortaklarını Rus ham petrolüne yönelik boykotun yarattığı boşluğu doldurmaya ve varil başına 110 dolar civarındaki fiyatların neden olduğu enflasyonist baskıları hafifletmeye yardımcı olmaya çağırıyor.

Ancak delegelerin açıklamasına göre OPEC+ ve OPEC+ dışı müttefikleri haziran ayında üretimi günde 432 bin varil artırma konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak" ifadelerini kullanmıştı.