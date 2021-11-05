'OPEC+ toparlanmaya tehdit oluşturuyor'

Beyaz Saray tarafından OPEC+’ın üretim artırımını hızlandırmama ısrarının küresel ekonomik toparlanmayı riske attığı söylendi ve ABD’nin gerekli tüm araçları kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

Petrol karteli OPEC ve müttefiki ülkelerin başta ABD olmak üzere birçok ülkeden gelen petrol üretiminin artırılması uyarılarına kulağını tıkayarak mevcut arz artışı planına devam kararı almasından sonra Biden’ın Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, “OPEC+, küresel toparlanmanın kritik bir aşamada olduğu zamanda ellerindeki tüm kapasiteyi ve gücü kullanmak istemiyor gibi gözüküyor” dedi.

“Küresel toparlanmanın arz talep dengesizlikleri yüzünden zarar görmemesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Beyaz Saray’ın yüksek fiyatlarla mücadele için tüm araçları değerlendirdiğini söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Suudi Arabistan’ı petrol üretimi kısıtlamaları ve ABD’de petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı suçluyordu.

Rusya petrol üretimini artırma taraftarı değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel petrol piyasalarında toparlanmanın devam ettiğini belirterek, buna rağmen çeşitli riskler gördüklerini ve petrol üretimini daha fazla artırmak istemediklerini söyledi.

Piyasada yaşanan toparlanmanın farkında olduklarına işaret eden Novak, "Biz de piyasaya ilave petrol tedarik ediyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi mevsimsel etkenler nedeniyle dördüncü çeyrekte petrol talebinde düşüş yaşanması bekleniyor. Avrupa’da ekimde petrol talebinde düşüşe şahit olduk." dedi.

Kovid-19 salgınında delta varyantının da petrol tüketimi üzerinde baskı yarattığını anlatan Novak, "Kısıtlayıcı önlemlerin bir kısmı bazı ülkelerde devam ediyor. Bu nedenle OPEC+ kapsamında üretimi 400 bin varil artırmanın doğru olacağına inanıyoruz." diye konuştu.