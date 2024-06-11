OPEC ülkelerinde petrol üretimi arttı

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre söz konusu ayda üretim 26 milyon 600 bin varil/günden 26 milyon 629 bin varil/güne çıktı.

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Söz konusu ayda OPEC dışı üreticilerde üretim 152 bin varil/gün azalarak 14 milyon 445 bin varil/gün seviyesinden 14 milyon 293 bin varil/güne geldi.

OPEC üyeleri ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimi ise 123 bin varil/gün azalarak 41 milyon 45 bin varil/günden 40 milyon 922 bin varil/güne geriledi.

En büyük petrol üretici ülkelerinden Rusya'nın üretimi 119 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 182 bin varil/gün oldu.