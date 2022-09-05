OPEC+ üretim kesintisine gidiyor

OPEC ve Rusya öncülüğündeki petrol üreticisi ülkeleri bir araya getiren OPEC+, bugün gerçekleştirdiği 32'nci toplantısında üretimin ekim ayında, ağustos ayı seviyesine çekilmesini kararlaştırdı.

Alınan karara göre OPEC+ üyelerinin üretim kotaları ekim ayında, eylül ayına göre 100 bin varil/gün azaltılacak.

Yapılan açıklamada OPEC+ başkanının üye ülkeleri gerekli olması halinde herhangi bir zamanda piyasadaki gelişmeleri tartışmaya çağırabileceği vurgulanırken, OPEC+'ın 33'üncü toplantısının 5 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi.

Kritik gelişme öncesi 95 dolar düzeyinde hareket eden brent petrol kararın ardından 96.74 dolara kadar yükseldi. Brent petrolde değer kazancı yüzde 4'ün üzerine çıktı. Batı Teksas tipi ham petrol ise 90.11 dolar seviyesine kadar yükseldi.

OPEC+'ın arz kesintisine gidecek olması petrol fiyatlarını yukarı yöne taşıyor.