OPEC+ üretimi kısma kararı aldı

OPEC+ üyeleri piyasa istikrarını desteklemek için petrol üretimini mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günlük 1,15 milyon varil kısacaklarını duyurdu.

OPEC+ üyeleri geçtiğimiz ekim ayında aldıkları kararla bu yıl boyunca günlük petrol üretimini 2 milyon varil/gün kısma kararı almıştı.

2 milyon varil/günün üzerine yapılacak 1,15 milyon varil/günlük gönüllü üretim kısıntısının 500 bin varili Suudi Arabistan'dan, 211 bin varili Irak'tan gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimi 144 bin varil, Kuveyt 128 bin varil, Umman 40 bin varil, Cezayir 48 bin varil ve Kazakistan 78 bin varil kısacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Moskova'nın 500 bin varil/günlük gönüllü üretim kısıntısını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı yaptığı açıklamada üretim kısıntısının piyasa istikrarını korumayı amaçlayan ihtiyati bir tedbir olduğunu vurguladı.