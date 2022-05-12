Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaOPEC'in petrol üretimi arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in petrol üretimi arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimi nisan ayında 153 bin varil/gün arttı.

12.05.2022 - 15:15 |
OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 153 bin varil/gün artışla 28 milyon 648 bin varil/gün oldu. 

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 127 bin varil/gün artışla 10 milyon 346 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 41 bin varil/gün yükselişle 10 milyon 441 bin varil oldu. 