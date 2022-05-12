OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 153 bin varil/gün artışla 28 milyon 648 bin varil/gün oldu.

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 127 bin varil/gün artışla 10 milyon 346 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 41 bin varil/gün yükselişle 10 milyon 441 bin varil oldu.