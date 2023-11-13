OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre ekim ayında petrol üretimi 80 bin varil/gün artarak 27 milyon 900 bin varil/gün seviyesine çıktı.

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Angola 51 bin varil/gün, İran 46 bin varil/gün, Nijerya 17 bin varil/gün, BAE 16 bin varil/gün ve Irak 15 bin varil/gün artışla toplam yükselişe en fazla katkı sağlayan ülkeler oldu.

En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 26 bin varil/gün azalarak yeniden 9 milyon varil/günün altına indi ve 8 milyon 992 bin varil/gün oldu.