OPEC'in petrol üretimi arttı

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, temmuzda ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da artarken günlük üretim en fazla Libya'da azaldı.

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Üretim, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da günlük 97 bin varil artış gösterdi. Aynı dönemde, günlük üretim Libya'da 19 bin varil düştü.

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak 40 milyon 907 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜNÜ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 110 bin varil artarak 104 milyon 320 bin varile ulaşması bekleniyor.

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Söz konusu revizyonda, yılın ilk çeyreği ile kısmen ikinci çeyreğine ilişkin elde edilen güncel verilerin yanı sıra Çin'in petrol talebindeki zayıflama etkili oldu.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 160 bin varil artışla 45 milyon 810 bin varil olacağı tahmin ediliyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 1 milyon 950 bin varil artarak 58 milyon 510 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 780 bin varil artışla 106 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 60 bin varil altında kaldı.

Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük 110 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 680 bin varil artacağı tahmin ediliyor.