OPEC'in petrol üretimi azaldı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt'te yaşanan düşüşün etkisiyle mayıs ayında geriledi.
13.06.2023 - 14:46 |
OPEC'in "Petrol Piyasası" raporuna göre mayıs ayında petrol üretimi 464 bin varil/gün azalarak 28 milyon 65 bin varil/gün seviyesine indi.
En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 519 bin varil/gün azalarak 9 milyon 977 bin varil/güne düştü. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 502 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 959 bin varil oldu.
Diğer büyük üreticilerden İran'ın üretimi 61 bin varil/gün artarken, Irak'ın 22 bin varil/gün, Nijerya'nın 171 bin varil/gün arttı. Mayıs ayında Kuveyt'in üretimi 95 bin varil/gün, BAE'nin 140 bin varil/gün, Cezayir'in 36 bin varil/gün azaldı.