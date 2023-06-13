OPEC'in petrol üretimi azaldı

OPEC'in "Petrol Piyasası" raporuna göre mayıs ayında petrol üretimi 464 bin varil/gün azalarak 28 milyon 65 bin varil/gün seviyesine indi.

En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 519 bin varil/gün azalarak 9 milyon 977 bin varil/güne düştü. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 502 bin varil/gün düşüşle 9 milyon 959 bin varil oldu.

Diğer büyük üreticilerden İran'ın üretimi 61 bin varil/gün artarken, Irak'ın 22 bin varil/gün, Nijerya'nın 171 bin varil/gün arttı. Mayıs ayında Kuveyt'in üretimi 95 bin varil/gün, BAE'nin 140 bin varil/gün, Cezayir'in 36 bin varil/gün azaldı.