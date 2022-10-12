Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaOPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri OPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi

OPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi eylül ayında bir önceki aya göre 146 bin varil/gün artışla 29 milyon 767 bin varil/gün oldu.

12.10.2022 - 15:18 |
OPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 82 bin varil/gün artışla 10 milyon 991 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 10 bin varil/gün düşüşle 11 milyon 41 bin varil oldu.

İran'ın üretimi 14 bin varil, Irak'ın 28 bin varil, Venezuela'nın 19 bin varil düşüş gösterdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Dünya genelinde maymun çiçeği vakaları 70 bini aştı

Dünya genelinde maymun çiçeği vakaları 70 bini aştı

Rıza Çalımbay: Tehlikeli bir takım

Rıza Çalımbay: Tehlikeli bir takım