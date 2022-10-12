OPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 82 bin varil/gün artışla 10 milyon 991 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 10 bin varil/gün düşüşle 11 milyon 41 bin varil oldu.

İran'ın üretimi 14 bin varil, Irak'ın 28 bin varil, Venezuela'nın 19 bin varil düşüş gösterdi.