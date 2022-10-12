OPEC'in petrol üretimi eylül ayında yükseldi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi eylül ayında bir önceki aya göre 146 bin varil/gün artışla 29 milyon 767 bin varil/gün oldu.
12.10.2022 - 15:18 |
OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 82 bin varil/gün artışla 10 milyon 991 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 10 bin varil/gün düşüşle 11 milyon 41 bin varil oldu.
İran'ın üretimi 14 bin varil, Irak'ın 28 bin varil, Venezuela'nın 19 bin varil düşüş gösterdi.
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