OPEC'in petrol üretimini artırması bekleniyor
OPEC+'ın bugün yapılacak toplantıda talepte artışın yavaşlayacağı endişelerine rağmen haziran ayı için üretim hedeflerini planlandığı gibi artıracağı öngörülüyor.
05.05.2022 - 09:08 |
Bugünkü toplantı öncesinde konuşan delegelere göre OPEC+ haziran ayında da üretimini önceki aylarda olduğu gibi 432 bin varil/gün yükseltme kararı alacak.
2021 yılı Temmuz ayında alınan kararda aylık üretimin 2022 Eylül sonuna kadar her ay 432 bin varil/gün yükseltilmesi öngörülmüştü.
Mart ayı sonunda yapılan toplantıda mayıs ayında üretimin 432 bin varil/gün artırılması kararlaştırılmıştı.
Dün yapılan OPEC+ Ortak Teknik Komite toplantısında konuşan OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, "Rusya'nın 7 milyon varil/günlük petrol ihracatının başka bir yerden ikame edilemeyeceği açık. Bu kadar bir atıl kapasite yok" dedi.