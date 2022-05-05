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OPEC'in petrol üretimini artırması bekleniyor

OPEC+'ın bugün yapılacak toplantıda talepte artışın yavaşlayacağı endişelerine rağmen haziran ayı için üretim hedeflerini planlandığı gibi artıracağı öngörülüyor.

05.05.2022 - 09:08 |
OPEC'in petrol üretimini artırması bekleniyor

Bugünkü toplantı öncesinde konuşan delegelere göre OPEC+ haziran ayında da üretimini önceki aylarda olduğu gibi 432 bin varil/gün yükseltme kararı alacak. 

2021 yılı Temmuz ayında alınan kararda aylık üretimin 2022 Eylül sonuna kadar her ay 432 bin varil/gün yükseltilmesi öngörülmüştü. 

Mart ayı sonunda yapılan toplantıda mayıs ayında üretimin 432 bin varil/gün artırılması kararlaştırılmıştı. 

Dün yapılan OPEC+ Ortak Teknik Komite toplantısında konuşan OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, "Rusya'nın 7 milyon varil/günlük petrol ihracatının başka bir yerden ikame edilemeyeceği açık. Bu kadar bir atıl kapasite yok" dedi.