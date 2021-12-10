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Oracle cirosunu artırdı

Dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle cirosunu yüzde 6 artırdı.

10.12.2021 - 07:40 |
Oracle cirosunu artırdı

Oracle, 2022 mali yılının ikinci çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak 10,36 milyar dolara çıkardı. Analistler ise 10,21 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Bulut ve lisans destek hizmetlerinden gelirler de yüzde 6 artarak 7,55 milyar dolara çıktı. Geçen yılın aynı döneminde 7,11 milyar dolar gelir elde etmişti.

İkinci çeyrekte düzeltilmiş hisse başına kar 1,11 dolar olan beklentinin üzerinde 1,21 dolar olarak gerçekleşti. Cari çeyrek dönemde ise hisse başına karın 1,19-1,23 dolar arasında olması bekleniyor.

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