Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Bitcoin adımı

Yıllardır silahlı çatışmalara sahne olan ülke Rusya ile müttefik ve isyancılarla mücadele için Wagner grubundan destek alıyor.

Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararı parlamentoda oy birliğiyle alındı.

Açıklamada "Bu hamle Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkelerinden biri haline getirdi" ifadeleri yer aldı.

2021 yılı Eylül ayında Bitcoin'i resmi para birimi haline getiren ilk ülke El Salvador olmuştu. Bu adım aralarında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da olduğu çok sayıda ekonomist tarafından eleştirilmiş, finansal istikrarsızlığa yol açabileceği vurgulanmıştı.

Bazı uzmanlar ise Bitcoin gibi kripto para birimlerinin suçluların para aklamasını kolaylaştıracağı ve üretiminde çok fazla enerji kullanılması nedeniyle çevreci olmadığı gibi gerekçelerle bu adıma karşı çıkıyor.

Kripto para birimlerini kullanmak için internet bağlantısı gerekiyor. Fakat 2019 yılı verilerine göre ülkede nüfusun yalnızca yüzde 4'ünün internete erişimi var.

Orta Afrika Cumhuriyeti pek çok eski Fransız kolonisi gibi CFA (Afrika Finansal Topluluğu Frangı) adlı para birimini kullanıyor.

"RUSYA İLE ORTAKLIKLARI ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Bazı analistler Bitcoin'e geçilmesinin maden zengini bu ülke üzerindeki Fransa ve Rusya arasındaki güç mücadelesi kapsamında CFA'ya zarar vermek için yapılmış olabileceğini söyledi.

AFP'ye konuşan Fransız analist Thierry, "Yolsuzluk düzeni ve uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ortaklıkları şüphe uyandırıyor" diyor.

Başkent Bangui'de ise farklı görüşler hakim. BBC'nin Afrika'dan Fransızca yayın yapan servisi BBC Afrique'e konuşan Ekonomist Yann Daworo bunu hayatı kolaylaştıracağını, cep telefonlarından Bitcoin ile ödeme yapmanın çok kolay olduğunu ve Bitcoin'i kolaylıkla diğer para birimlerine de çevirebildiklerini açıkladı.

"İş insanları CFA banknotlarıyla dolu valizlerle döviz bürolarına gidip dolar almaya çalışmak zorunda kalmayacak"

Daworo CFA'nın "Afrika'nın yararına kullanılmadığını" da ekliyor.

Bu para birimini kullanan diğer bazı ülkelerde de CFA'nın koloni döneminden kalma bir alışkanlık olduğunu ve Fransa'nın kıtayı kontrol etmesine izin verdiğini savunuyor.

"DAHA ACİL SORUNLARI VAR"

Öte yandan bilgisayar mühendisi Sydney Tickaya, Bitcoin'e geçişin erken olduğunu ayrıca bunun sorumsuzca bir adım olduğunu söyledi. Tickaya, "Ülkede internet erişimi hala yaygın değil ve Bitcoin tamamen internete bağlı" dedi.

Tickaya, "Ülkenin güvenlik, eğitim ve içme suyuna erişim gibi daha acil sorunları var" açıklamasında bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti, 1960 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinden beri çatışmalara sahne oldu. Çoğunluğu Hristiyan olan ülkede büyük oranda Müslüman olan bir isyancı grup 2013 yılında iktidarı ele geçirdi.

Buna karşılık öz savunma milisleri oluşturan Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşandı. Faustin-Archange Touadera'nın 2016 yılında iktidara gelmesinden sonra ülke stratejik ortaklığını Fransa'dan Rusya'ya kaydırmaya başladı.