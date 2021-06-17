Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün, nisan ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,6 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 161,9 milyar dolara geriledi.

17.06.2021 - 10:42 | | AA
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar dolar azalarak 171,5 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, nisanda geçen yılın sonuna kıyasla 2,1 milyar dolar azalarak 161,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 161 milyon dolar gerileyerek 9,6 milyar dolara düştü.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, nisanda geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 230 milyon dolar azalışla 21,3 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 380 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 461 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 5 milyon doları düşüşle 7,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda geçen yılın sonuna kıyasla 264 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 36 milyon dolar artışla 1,3 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,8 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar, nisanda 2020 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 107,8 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 447 milyon dolar azalarak 9 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'i dolar, yüzde 33,5’i euro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 1,8’i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,6’sı dolar, yüzde 37,4’ü euro, yüzde 21,6’sı Türk lirası ve yüzde 3,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 42,6’sı finansal kuruluşlar, yüzde 57,4’ü finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7’si finansal kuruluşların, yüzde 16,3’ünü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,8 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika: Fransa'dan flaş Türkiye kararı! Listeden çıkardı

Son dakika: Fransa'dan flaş Türkiye kararı! Listeden çıkardı

SEDDK: Sigortaya erişim kolaylaştırıldı yetkisiz aracılık faaliyetleri önlendi

SEDDK: Sigortaya erişim kolaylaştırıldı yetkisiz aracılık faaliyetleri önlendi

Katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de gözaltına alındı!

Katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de gözaltına alındı!

Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'

Bilim Kurulu üyesi İlhan: 'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'

Kuzey Kore’den Myanmar’a 300 bin dolar para yardımı

Kuzey Kore’den Myanmar’a 300 bin dolar para yardımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak?

Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak?

Sıradaki Haber
1.000 TL fark ödeyin! 20 bin liralık borcunuz silinsin

1.000 TL fark ödeyin! 20 bin liralık borcunuz silinsin

Sıradaki Haber
İstanbul'da ambalaj fabrikasında büyük yangın

İstanbul'da ambalaj fabrikasında büyük yangın

Sıradaki Haber
Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Sıradaki Haber