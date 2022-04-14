Geri Dön
UzmanparaÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Şubat ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 167,7 milyar dolar oldu.

14.04.2022 - 10:35 | | İHA
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı 'Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 167,7 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde 2021 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 1,4 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 129 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 889 milyon dolar azaldığı tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 543 milyon dolar düşüşle 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 136 milyon dolar azaldığı tahvil stokunun ise 493 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 365 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 97 milyon dolar artışla 978 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 106,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 165 milyon dolar artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında 160,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,1'inin dolar, yüzde 33,3’ünün euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41’inin dolar, yüzde 36,5’inin euro, yüzde 17,8’inin Türk lirası ve yüzde 4,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde şubat sonu itibarıyla 160,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 60,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 17,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,2 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
200 yıllık genelevin altından tarih çıktı
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor! İşte piyasanın tahmini
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
ABD ordusu doğruladı: Yıldızlararası meteor Dünya'ya çarptı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Dünyanın canlı yayında izlediği yangın büyük gizemi ortaya çıkardı!
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Emlakta 'yabancıya' dönemi! Fiyatı 4 bin liradan 8 bin liraya çıkardılar
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Kapılar kapandı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Şarlatanlığın dibi'
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Pınar Altuğ: Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
Hull City'de Acun Ilıcalı sahaya indi!
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
3 bölgeyi işaret etti! "İstanbul için zaman daralıyor"
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
1 Mayıs'ta başlıyor! Yurt dışından siparişte yeni kural tamamen değiştirecek
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
‘Ölüm yolu’na Tik Tok reklamı
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
Her şey 8 yaşında başladı! 'Restorana gitmeyi reddedince anladık'
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi
İTO Hızlı İletişim Merkezi Yenilendi