Paksoy'dan önemli altın ve dolar açıklaması

Ekonomistler, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit bırakılacağını, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini belirtmişti. Yabancı ekonomistler de Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında değişikliğe gitmemesini beklediklerini açıkladılar.

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili "Bugünkü toplantıda sınırlı sayıda artış bekleyenler de var. Ben de bekle-gör tarafındayım. Her iki tarafta da çok fark olmayacaktır. Merkez Bankası'nın 2021 yılında ne yapacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolar endeksine ilişkin "Yukarı yönlü hareketin olabileceğine dair birçok analiz ortaya çıkmaya başladı. ABD'de faiz süreci de önemli." diyen Paksoy, 7 liranın altına gerileyen dolar/TL ile ilgili "Piyasanın refleksi çok önemli. Çeşitli dinamikler nedeniyle dolarda tepkiler gelebilir. 7 TL altında kalıcılık devam ederse 6.50-6.85 hedefleri konuşuluyor. Yukarıda da dolar 7 TL üzerinde kaldıkça 7.15-7.35 bandının direnç olarak çalışması oldukça önemli olacak." dedi.

Altın fiyatları ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan Cüneyt Paksoy, "Gram altında kısa ve orta vadede bu seviyeler kademeli alım fırsatı oluşturuyor." diye konuştu.

Paksoy, yayının son bölümünde Borsa İstanbul ile ilgili de açıklamalarda bulundu.