'Para politikası aktarımı zayıflamış olabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın geçmişte gerçekleştirdiği büyük çaplı tahvil alımlarının, borç piyasasında borçlanma maliyetlerini sınırlayarak sonraki faiz artışlarının etkisini köreltmiş olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Tokyo'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Schnabel, "Risk primleri birçok piyasa segmentinde baskı altında kalabilir ve bu da finansal koşulları normalde olduğundan daha destekleyici hale getirebilir. Bu durum, son sıkılaştırma döngüsü sırasında para politikasının aktarımını zayıflatmış olabilir" dedi.