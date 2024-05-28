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Uzmanpara 'Para politikası aktarımı zayıflamış olabilir'
Haberler Uzmanpara 'Para politikası aktarımı zayıflamış olabilir'

'Para politikası aktarımı zayıflamış olabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarının para politikası aktarımını zayıflatmış olabileceğini söyledi.

28.05.2024 - 09:13 | | Foreks Haber
'Para politikası aktarımı zayıflamış olabilir'

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın geçmişte gerçekleştirdiği büyük çaplı tahvil alımlarının, borç piyasasında borçlanma maliyetlerini sınırlayarak sonraki faiz artışlarının etkisini köreltmiş olabileceğini söyledi.

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Tokyo'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Schnabel, "Risk primleri birçok piyasa segmentinde baskı altında kalabilir ve bu da finansal koşulları normalde olduğundan daha destekleyici hale getirebilir. Bu durum, son sıkılaştırma döngüsü sırasında para politikasının aktarımını zayıflatmış olabilir" dedi.

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