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Uzmanpara'Para politikası kısıtlayıcı kalacak'
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'Para politikası kısıtlayıcı kalacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras, faiz oranları daha da düşürülse bile ECB'nin para politikasının kısıtlayıcı kalacağını söyledi.

05.09.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
'Para politikası kısıtlayıcı kalacak'

Imerisia'ya yazan Stournaras, "Bir para politikası toplantısından diğerine ortaya çıkan en son bilgileri değerlendirerek mevcut verilere dayalı kararlar almaya devam edeceğiz. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliğin arttığı bir ortamda, ihtiyatlı hareket etmeye devam edeceğiz ve gerekirse faiz oranlarımızda kademeli indirimlerle para politikamızın yönünü uygun şekilde ayarlamak için tetikte olacağız" dedi.

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Para politikası kararlarının "kademeli ve esnek bir yaklaşım" doğrultusunda alınmaya devam etmesi gerektiğini belirten Stournaras, "Başlayan ekonomik toparlanmayı baltalamak ve enflasyonu %2 hedefinin altına itme riskini almak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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