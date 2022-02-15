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'Para politikasını normalleştirmenin vakti geldi'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını normalleştirmesinin vakti geldi" dedi.

15.02.2022 - 07:27 |
'Para politikasını normalleştirmenin vakti geldi'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yüksek enflasyon ve temel olarak güçlü ekonomi ile istihdam piyasası karşısında Fed'in faiz politikasını normalleştirmeye başlamasının vaktinin geldiğini söyledi. 

Barkin, şartların şu anda faiz politikasının pandemi öncesi seviyelere geri getirilmeye başlanması için uygun olduğunu vurguladı.

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