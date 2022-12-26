Haruhiko Kuroda, BoJ'un geçen hafta getiri hedefi etrafında genişlemesine izin verme kararının kesinlikle ultra gevşek para politikasından çıkışa yönelik bir ilk adım olmadığını söyledi.

Japonya'da bir toplantıda konuşan Kuroda, "Bizim getiri eğrisi kontrol politikamız uyarınca ücret artışları ile birlikte sürdürülebilir ve istikrarlı fiyat politikasını başarmak için parasal politika desteğini sürdüreceğiz" dedi.

Kuroda, Japonya'nın çekirdek enflasyonunun gelecek mali yılda muhtemelen ortalama %2'nin altına yavaşlayacağını belirterek denizaşırı ekonomik ve fiyat riskleri konusunda uyanık olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı, Japonya'nın temel olarak yüz yüze hizmet sektörü olmak üzere iş gücü talebinin muhtemelen artacağını kaydetti. Kuroda ayrıca Japon ekonomisinin pandeminin etkisinden toparlanmanın ortasında olduğunu belirtti.