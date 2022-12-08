Bloomberg News'a konuşan Kazimir kasım ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10'a yavaşlamasının fiyat artışlarında en kötü dönemin geride kaldığını ilan etmek için yeterli olmadığını belirterek "Kasım ayı enflasyon rakamı memnuniyet verici ancak korkarım ki enflasyonun tepe yaptığını kutlamak için çok erken. Tek bir enflasyon rakamına bakarak parasal sıkılaştırmayı yavaşlatmak doğru olmaz. Politika sıkılaştırma hızını korumaya devam etmek için hala pek çok neden görebiliyorum" dedi.

ECB temmuz ayından bu yana politika faizini 200 baz puan artırdı. Geçtiğimiz ay faizi 75 baz puan artıran ECB'nin 15 Aralık toplantısında faizi 50 baz puan yükseltmesi bekleniyor.