'Parayı emtialara yönlendirmenin zamanı geldi'

Marko Kolanovic resesyon korkularının azaldığı ortamda hisse senetlerinin performanslarının diğer varlıkların performansını aştığını belirterek, yatırımcıların hisse senedi performanslarını artık ılımlı şekilde azaltarak parayı emtialara yönlendirmelerinin zamanının geldiğini söyledi.

Kolanovic, "Korkulandan daha iyi gelen ekonomik veriler hisse senedi ve kredi piyasalarında fiyatlandı. Emtialar ise diğer riskli varlıkların gerisinde kaldı. Biz risk dağılımımızın bir kısmını hisse senetlerinden emtialara kaydırıyoruz" diye konuştu.

Strateji ekibinin riskli varlıklar için ağırlığını artır tavsiyesini devam ettirdiğini belirten Kolanovic, nakit ve sabit getiriler için ağırlığını azalt tavsiyesini koruduklarını da vurguladı.