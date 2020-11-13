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13.11.2020 - 10:45 | | AA

Perakende satış endeksleri açıklandı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 7,8 arttı.

Perakende satış endeksleri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 9,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,2 artış gösterdi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro eylülde yıllık bazda yüzde 20,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,2 artış gösterdi.

Perakende ciro eylülde aylık bazda yüzde 3,4 yükseldi. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 azaldı.

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