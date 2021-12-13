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Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi 2021 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı.

13.12.2021 - 10:19 | | İHA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 0,9 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 38,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 29,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 44,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 3,5 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,6 arttı.

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