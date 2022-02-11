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Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi aralık ayında yıllık yüzde 15,5 arttı.

11.02.2022 - 10:20 | | İHA
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 yükseldi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 düştü.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 64,7 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 41,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 76,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 74 yükseldi.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 5,8 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 14,2 arttı.

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