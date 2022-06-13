Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı perakende satış hacmi verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %31,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %2,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,1 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %3,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,6, otomotiv yakıtı satışları ise %3,2 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %119 YÜKSELDİ

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %119 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %122,3, otomotiv yakıtı satışları ise %191,4 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %8,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,4, otomotiv yakıtı satışları ise %8,7 arttı.