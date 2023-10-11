Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaPerakende satış hacmi artış gösterdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Perakende satış hacmi artış gösterdi

Perakende satış hacmi artış gösterdi

Perakende satış hacmi ağustos ayında yıllık %17,2 arttı.

11.10.2023 - 10:07 |
Perakende satış hacmi artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı.

Haberin Devamı

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %4,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,6, otomotiv yakıtı satışları ise %9 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %87,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %87,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %89,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %98,1, otomotiv yakıtı satışları ise %58,5 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2, otomotiv yakıtı satışları ise %13 arttı.

Fenerbahçe'de Szymanski Avrupa devlerini peşine taktı! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Szymanski Avrupa devlerini peşine taktı! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Sürpriz evlilikleri çok konuşulmuştu! Dini nedenlerle nikah masasına oturmuşlar

Sürpriz evlilikleri çok konuşulmuştu! Dini nedenlerle nikah masasına oturmuşlar