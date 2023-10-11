Perakende satış hacmi artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %15,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %24,2 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1 azaldı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %4,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,6, otomotiv yakıtı satışları ise %9 azaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %87,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %87,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %89,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %98,1, otomotiv yakıtı satışları ise %58,5 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,2, otomotiv yakıtı satışları ise %13 arttı.