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Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi yıllık %5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık %13,3 arttı.

11.10.2024 - 10:38 |
Perakende satış hacmi yükseldi

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,3 arttı.

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Ticaret satış hacmi aylık %2,9 arttı, perakende satış hacmi aylık %2,2 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,2 arttı.

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