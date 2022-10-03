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Petrol fiyatları ne kadar oldu?

OPEC+'ın üretimi kısacağı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti.

03.10.2022 - 14:10 |
Petrol fiyatları ne kadar oldu?

OPEC+'ın 5 Ekim Çarşamba günü yapacağı toplantıda üretimde pandeminin başından bu yana görülen en büyük kısıntıya gitme kararı alacağı beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti.

ICE'de kasım vadeli brent petrolün varil fiyatı 89 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda cuma gününe göre 3,29 dolar artışla 88,43 dolardan işlem görüyor.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü 3,16 dolar artışla 82,65 dolar/varil seviyesinde.

OPEC+'ın üretimi kasım ayında günlük 1 milyon varil azaltması yönünde karar alması bekleniyor.

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