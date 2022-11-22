Petrol fiyatlarında 'Çin' etkisi

Brent ham kuzey denizi petrolü 2023 yılı Ocak ayı vadeli kontrat bugün en son 0,05 dolar düşüşle 87,40 dolar/varil seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) petrolü eşdeğer kontrat ise 0,09 dolar azalışla 79,95 dolar/varil düzeyinde hareket etti.

Petrol fiyatları dün Wall Street Journal'ın petrol karteli OPEC'in üretimi artırmayı planladığını bildirmesinin ardından keskin bir şekilde düşüş kaydetti ve yedi haftanın dip seviyesini gördü.

Çin'deki pandemi koşullarına dikkat çeken ANZ Bank tarafından iletilen bir notta “Pekin, yetkilileri salgının en şiddetli ve karmaşık durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı” ifadeleri kullanıldı.