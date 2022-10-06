'Petrol kısıntısının etkisi süreye bağlı'

OPEC+'ın dün yaptığı toplantıda kasım ayında üretimi 2 milyon varil/gün kısma kararını değerlendiren Citi analistleri üretimin reelde 1 milyon varil/gün kısılacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Citi uygulanacak üretim kısıntısının stokları düşük tutacağını ve fiyatlara nihai etkisinin kısıntının ne kadar bir süre için devam ettirileceğinin belirleyeceğini vurguladı.

OPEC+'ın aldığı son karar öncesinde 2023 yılında küresel petrol pazarında 2,1 milyon varil/gün arz fazlası oluşacağını tahmin ettiklerini hatırlatan Citi, reelde 1 milyon varil/günlük bir kısıntının arz fazlasını yarı yarıya azaltacağını belirtti.