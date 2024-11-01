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Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında lisans sahiplerinin asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacağını bildirdi.

01.11.2024 - 10:41 | | AA
Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

EPDK'nin "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre lisans sahipleri kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olacak.

Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayanlara lisans sona erdirme işlemi uygulanacak.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 7. maddesinin ilgili fıkrası da "Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için, başvuru sahibi tüzel kişinin; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur." şeklinde değiştirildi.

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