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Uzmanpara 'Petrol piyasası OPEC+ kararlarına ikna olmadı'
Haberler Uzmanpara 'Petrol piyasası OPEC+ kararlarına ikna olmadı'

'Petrol piyasası OPEC+ kararlarına ikna olmadı'

Commerzbank analistleri, petrol piyasasının OPEC+ tarafından son dönemde alınan üretim kararlarına ikna olmuş görünmediğini savundu.

05.06.2024 - 11:29 |
'Petrol piyasası OPEC+ kararlarına ikna olmadı'

Analistler, petrol fiyatlarındaki son zayıflığın “piyasa katılımcılarının OPEC+'ın gönüllü üretim kesintilerini arz fazlası riski olmadan kademeli olarak azaltabileceğinden şüphe duyduklarını” gösterdiğini öne sürdü.

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OPEC+ petrol talebinde önemli bir canlanmaya güveniyor gibi görünüyor, ancak gönüllü üretim kesintileri açıklandığı gibi geri çekilirse IEA'nın tahminlerine göre önümüzdeki yıl gözle görülür bir arz fazlası olacağına işaret eden analistler, “Bu nedenle önümüzdeki çeyreklerde petrol talebinin nasıl gelişeceği büyük olasılıkla çok önemli olacak” değerlendirmesini yaptı.

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