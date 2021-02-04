Petrol talebinde belirsizlik sürecek

JMMC'nin 26. toplantısının ardından yapılan açıklamada, buna karşın, petrol piyasalarının 2021'de toparlanmasına ilişkin iyimserliğin korunduğu vurgulandı ve "aşıların tüm dünyada kademeli olarak yaygınlaştırılmasının yılın geri kalanında küresel ekonomiyi ve petrol talebini artıran olumlu bir faktör olduğu"nun altı çizildi.

Toplantıdan çıkan sonuçlara göre, OPEC üyesi ülkelerin Aralık ayında kararlaştırılan üretim kısıntısı kararına uyumu yüzde 101 düzeyinde gerçekleşti. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.