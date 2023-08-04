Petrolde arz kesintisi etkisi

Brent ham Kuzey Denizi petrolü ekim vadeli kontratı 0,02 dolar artışla 85,16 dolar/varil, muadili Batı Teksas (WTI) petrolü eylül kontratı 0,08 dolar artışla 81,63 dolar/varil seviyelerinden işlem gördü.

OPEC+ ittifakının en büyük iki üreticisi ve ihracatçısının dün OPEC'in Ortak Bakanlar İzleme Komitesi panelinin bugün grubun mevcut üretim anlaşmalarının etkisini gözden geçirmek için çevrimiçi bir toplantı düzenlemesinden bir gün önce yeni üretim kısıntılarını duyurmasının ardından her iki kontrat da bu sabah bir önceki oturumdaki kazanımlarını artırdı.

OPEC'in fiili lideri Suudi Arabistan devlete ait Suudi Basın Ajansı dün yaptığı açıklamada 1 milyon varil/gün gönüllü üretim kesintisini eylül ayına kadar uzatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra başbakan yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın da eylül ayında petrol ihracatını günde 300.000 varil azaltacağını söyledi.