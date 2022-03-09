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Petrolde korkutan senaryo

Barclays, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde durdurulmasını içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde brent petrolde fiyatın bu yaz 200 dolar/varil seviyesine tırmanabileceğini açıkladı. Goldman Sachs da petrol fiyat tahminlerinin revize edildiğini duyurdu.

09.03.2022 - 07:50 |
Petrolde korkutan senaryo

En kötü senaryoda TTF'de doğal gaz fiyatının ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahminine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.

GOLDMAN SACHS PETROL FİYAT TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yasak getirilmesinin küresel ekonomiyi bugüne kadarki en büyük enerji arz şoku ile karşı karşıya bırakabileceğini bildirdi.

Goldman Sachs, brent petrol için 2022 yılı tahminini 98 dolar/varilden 135 dolar/varil seviyesine çıkarırken 2023 yılı beklentisini de 105 dolardan 115 dolar seviyesine yükseltti.

Oslo merkezli danışmanlık şirketi Rystad Energy de ABD'nin ardından Avrupa'nın da Rus petrolünün ithalatını yasaklaması halinde brent petrolde fiyatın 200 dolar/varile yükselebileceği uyarısında bulundu.

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