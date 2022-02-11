Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,75 iken, bu anket döneminde 34,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,37 iken, bu anket döneminde yüzde 24,83 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,54 ve yüzde 15,42 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 22 – 24,99 aralığında, yüzde 25,36 olasılıkla ise yüzde 25 – 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 20’sinin beklentilerinin yüzde 22 –24,99 aralığında, yüzde 26,67‘sinin beklentilerinin ise yüzde 25 -27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2022 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,06 olasılıkla yüzde 13 – 15,99 aralığında, yüzde 23,38 olasılıkla ise yüzde 16 – 18,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 38,10’unun beklentilerinin yüzde 13 –15,99 aralığında, yüzde 23,81‘inin beklentilerinin ise yüzde 16 - 18,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,27 iken, bu anket döneminde yüzde 14,19 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,13 TL iken, bu anket döneminde 16,04 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,85 TL ve 16,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir"