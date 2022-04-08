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Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu. Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken nisan ayı anket döneminde 16,85 TL olarak kayıtlara geçti.

08.04.2022 - 10:36 | | İHA
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

TCMB nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. 2022 yılı nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken bu anket döneminde yüzde 28,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Nisan ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,46 ihtimalle yüzde 23 - 26,99 aralığında, yüzde 23,75 ihtimalle ise yüzde 27 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise katılımcıların yüzde 21,74’ünün beklentilerinin yüzde 23 - 26,99 aralığında, yüzde 28,26‘sının beklentilerinin ise yüzde 27 - 30,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Nisan ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 37,39 ihtimalle yüzde 14 - 17,99 aralığında, yüzde 29,87 ihtimalle ise yüzde 18 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 41,86’sının beklentilerinin yüzde 14 - 17,99 aralığında, yüzde 32,56‘sının beklentilerinin ise yüzde 18 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4 olarak gerçekleşti.

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