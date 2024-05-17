'Piyasa yumuşak iniş konusunda fazla iyimser'

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte bir dizi faktör fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü için piyasaların enflasyonun olası dayanıklılığını hafife aldığını söyledi.

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Dimon, "Bence temel enflasyon insanların beklediği şekilde ortadan kalkmayabilir. Bence önümüzde enflasyonu insanların beklediğinden biraz daha yüksek tutabilecek pek çok güç var" dedi.

Dimon geleceğe bakarak yeşil enerjiye geçiş, altyapı inşası ve jeopolitik yeniden askerileşme gibi örnekleri fiyat artışını hızlandıracak endişe verici kaynaklar olarak sıraladı.

"Yapılması gereken doğru şey angajman" diye konuşan Dimon, "Çin, ABD'nin doğal düşmanı değil. Onların da kendi sorunları var. Dolayısıyla bana göre elimizden geldiğince birlikte çalışabiliriz" dedi.